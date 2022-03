Cecile CASTELAIN

Elève à l'école du CE1 au CM2 , j'ai eu MR Letourneux, Mme Garcia, Mme Benistan...Ce sont ceux dont je me souvienne. Désolée pour les autres!

Saint denis de la réunion

J'ai repassé mon année de terminale dans le lycée en section "B" bac économique et social. Ce fut une super année avec un groupe de copains et copines drôles et sympas!