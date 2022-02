Celine CANTREL

J'ai fait des stages d'entreprise et j'ai était élève aussi.

Piolenc

Je me suis occuper des chevaux de son frère Patrick Gruss, pendant une semaine. Même qu'une des juments ai tombé malade dans la nuit, il y'avais deux chameaux, yeti et Willy. Ont leurs faisait de la pub avec mon amie photographe pro pour leurs spectacles " Cirque à l'ancienne", ont était souvent invité pour les premières et beaucoup de soirées priver.