Charles MESPREUVE

Chef de rayon "Bazar" et formation des nouveaux embauchés avant affectation dans magasin de destination finale.

La Redoute - Cadre commercial (Commercial)

ROUBAIX

Responsable des Aubaines de La Redoute de 1973 à 1978 à Roubaix puis Tourcoing et Fives-Wazemmes, puis responsable des Services Généraux des Supports Extérieurs au siège de Roubaix et enfin Directeur Régional d'un réseau de vente par Correspondance, de Rendez-vous Catalogue et de Magasins dans le Sud de la France. Basé à Montpellier.