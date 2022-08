Ecole Pasteur. Un nom inspirant le respect. Des maîtres et maîtresses rigoureux et inoubliables. Des copains, beaucoup de copains... Une très belle enfance...

Sarcelles

Un collège de la banlieue parisienne avec des élèves de tout horizon et des professeurs de qualité... De bons souvenirs: l'époque de pif gadget, de Rahan, de récré A2, du clip thrilker, du hip hop et des courses de skate board avec les copains... La banlieue heureuse: aucun tag et aucun dealer dans les cages d'escalier...