Quimper

J'ai un très grand souvenir de cette école que j'ai bien aimé. Ma soeur ainée était aussi dans l'école et à chaque récréation j'aimais la retrouver. (peut être pas elle) Je me rappelle du verre de lait chaud avec une belle et grande peau dessus beurg!! Aussi de la grotte avec la vierge marie qu'on venait à la fête de Marie fleurir avec des fleurs blanches.