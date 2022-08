Claude MOURARD

J'aimais bien les Sciences Naturelles avec Mr Nal. J'ai gardé les cahiers de travaux pratiques SOUGY remarquables de 6ème et 5ème que l'on coloriait. La jeune enseignante de Physique et Chimie (photo Sc.Exp.)n'avait pas peur des mélanges explosifs rien à voir avec Meumeu!

Montpellier

Elève IPES.(Institut de préparation à l'enseignement secondaire) Merci à Mme Comet et M. Mirouze pour les 3 années de prépa. MM Avias, Rémy et Demangeon pour le DES.(Diplôme d'études supérieures) : "Contribution à l'étude stratigraphique et sédimentologique du Rhétien dans les Causses et les bordures cévenoles" Mme Combes, MM Jalvy, Maurel et Roquefère pour le CPR.(Centre pédagogique régional)