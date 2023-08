Daniel NYS

arbitre halterophilie et force athletique entraineur federal hat et f a entraineur ufolep et officiel natation. Tout ce que j'ai appris je le dois a celui qui m'a donne le gout du sport , fait passer tout mes diplomes et qui nous a quitte en fevrier de cette annee 2008 Monsieur BERNARD RENAULT

Cherbourg

j'ai connu l'ancien grand cerf avec ces banquettes defoncees puis le nouveau avec ces tables eclairees. c'etait le lieu de reunion de beaucoup de marins du lutteur et de l'infatigable.j'y ai passe des noels et jours de l'an et j'aimerais retrouver tous les amis miltaires et civils et toutes les copines qui le frequentaient et avec qui nous avons souvent refais le monde avec des chansons.