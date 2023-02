Didier FLAMENT

placeur en salle de cinéma Servir au bar et à la confiserie Gestion des stocks de bonbons et des boissons du bar

meuler , couper , tarauder les pièces des suspenssions de machines à laver et charnières de réfrégirateurs Flandria

fabrication de moules, bonbons gélatine, guimauve, pesée et embalages, pâques et noël colis, fabrication de planches à moules pour machine, pose de carrelage en salle de chauffe

Fraismarché Gro - Aide comptable (Comptabilité)

La madeleine

classess 6, 7, 8, 9, du plan comptable Compte d 'exploitation mensuel par magasin (plus de 100), Tenue à la Principale , Pertes et profits , comptabilité générale et magasin codification analytique des factures de fournisseurs