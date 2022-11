Erick SAUDEMONT

Responsable organisation, méthodes et outils Direction générale du développement commercial et marketing. Responsabilité complète du suivi des différents systèmes d'informations de toutes les forces de vente Nestlé France. Via : La création d'un site intranet. Les applicatifs propres à chacune des forces de vente (relevés terrains, activité, frais de vie, statistiques).- Management direct

CYLANDE - Chef de projet (Informatique)

Roubaix

(SSII Editeur de progiciels de gestion de Centrale et de Magasins dans le secteur textile) Chef de Projet Formation Assurer la mise en place d’une cellule formation interne et externe. Assurer le face à face pédagogique (client et interne). Préparer et suivre les stages et les stagiaires. Gérer de l’ensemble des problèmes pédagogiques.