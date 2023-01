Francis CHOQUET

excellente expérience avec une aide et collaboration efficace de tous les collaborateurs de l'agence de Limoges et de M. Bourasset. le directeur régional

Expatrié avec JJ Maurice pour mettre sur pieds la filiale CETELEM du PORTUGAL... une trés belle réussite....aprés beaucoup de soirée et week end de travail, .....et de nombreux promus, mais pour moi venant de Cofica RIEN !

Cambrai

En charge du dévelopement d"ACCEA Finance" Réalisations des objectifs tant en chiffres qu'en qualité: succès , mais loi sur le sur-endettement.... ! Abandon du développement.Promotions et promesses une fois de plus non tenues ! Merci COFICA et.... CETELEM... pour tant de reconnaissance !!!