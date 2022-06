Garance JULLY

Colonie - Autre (Autre)

Drancy

Animatrice surveillante de baignade (enfants de 7-17 ans) Ile de Batz (21jrs) et Loctudy (14jrs). Pas évident, car je me suis aperçue que cette génération était gâtée et vraiment individualiste!!!! Egalement maltraitrée et avec des soucis d'adultes... Où va l'enfance et son insouciance!!!!