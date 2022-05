Ivan ROSEL

Agent de Sécurité pendant 13 mois sur différents sites à Lyon et sur la région lyonnaise.

Caluire et cuire

Remplaçant pendant cinq semaines en tant que professeur de français pour les cours des étudiants en 2ème année, oral et civilisation.

Chengdu

Professeur de français à l'oral en collège (classe de 4ème) et professeur d'anglais à l'oral en collège et lycée (classes de 4ème et de 2nde).