SACUNY - Retraité ministère de la justice

Brignais

J'ai été placé dans cette pension par ma mére mais c'etais plus une maison de corection qu'une ecole on avait des dortoirs commun tous les planchers etaient en bois ciré je le sais quant on etait puni on nous metait des pailles de fer aux genoux pour les decrasser!!!et apres on remetait de la cire jaune et on frotait jusque tout le planché brille et on etait surveillé et batu si c'etait pas bien f