Jean DUBEAU

A mon arrivée je suis capitaine et affecté à la BCS comme OCRP (officier chargé des relations publiques). Une aberration !... moi qui ai été toujours technicien ! Bon... j'ai fait de mon mieux. En 84 je pars à DRAGUIGNAN au stage des capitaines. En 85 je demande à suivre le stage des informaticiens du 1er degré à LEVALLOIS-PERRET, un stage de 9 mois. Je réussis mon examen et je suis muté en 86.

Joigny

On se rend-compte que ma mutation à JOIGNY n'était pas du tout fondée. On me "détache" donc à la SGM à VINCENNES pour poursuivre la tache qui était la mienne avant ma mutation. De retour au GG, une offre d'emploi de THOMSON-CSF me donne l'opportunité de partir à la retraite.