Fourmies

A l'époque, le centre s'appelait MJEP (maison des jeunes et d'éducation populaire). Je ne suis plus sûr de la période, mais c'était pour monter et adapter une pièce de théâtre (8 pour un meurtre, de Robert Thomas), qui a inspiré le film "8 femmes". Je jouais le rôle tenu plus tard par Emmanuelle Béart dans le film ;-)) Succès INTERNATIONAL (une seule représentation...mais excellente !)