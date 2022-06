Jérôme MARIE

Expertise dans le monde agricole des insectes ravageurs et auxiliaires dans les cultures maraichères et fruitières de Polynésie. Etude de faisabilitié de lutte biologique respectueuse de l'environnement.

Institut Louis Malardé - Ingénieur de recherche (Autre)

Papeete

expertise dans le domaine de l'entomologie médicale et vétérinaire: -Impact ceratopogonidae /l'homme et animaux des îles Marquises et méthodes de contrôle... - Prévalence de la filariose et xénomonitoring à partir des moustiques vecteurs, détermination des hôtes animaux (Anticorps). -La filariose humaine et canine en Polynésie, lutte innovante et respectueuse de l'environnement / A. polynesiens