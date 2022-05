Laure DOCHLER

CCE SNCF - Malicorne sur sarthe 1ere colo, je devais avoir 6 ans. On avait tous notre nounours avec notre nom cousu dessus. A une fete on m'a forcé à embrasser un garçon sur la chanson Big Bisou de Carlos. Un cauchemar, ça m'a marqué ;). Pour le gouter, à Malicorne CT du pain avec du "beurre au miel". J'adorais ca !

Cce De La Sncf - Rosoy sur amance Ma 2de colonie, on s'occupait d'animaux, Ct un peu comme une ferme dans mes lointains souvenirs. Je me suis faite attaquée par un nid de guêpes en cueillant des fraises des bois et ca par contre je m'en souviens encore !! Brrr.

Colo Sncf Rocabella - Le pradet Il y avait beaucoup de moustiques, on dormait dans du dur, il y avait un atelier pour faire des émaux, j'adorais, mon mono s'appelait Laurent. Pour aller à la mer il fallait descendre un interminable escalier (encore plus dur au retour). Je m'étais mis des épines d'oursin dans un talon.

CENTRE DE VACANCES SNCF - Guerande Une météo très moche tout comme le batiment. On avait organisé une sorte de kermesse où il fallait raser des ballons de baudruches recouverts de mousse et je n'y arrivais pas ! J'ai mis une photo avec les monos.

Centre De Vacances Sncf - Plobannalec Le centre s'appelait KERANDRAON. J'ai une photo avec Patrick, Sylvie, Jean-François, Corinne et moi. On est en bateau, on descend l'Odet.

Cce De La Sncf - Saint mandrier sur mer Centre "Le Vert Bois". on faisait de l'optimiste à Toulon dans la rade entre les bateaux militaires. Super cadre pour la voile ;)

Colo Sncf Haicabia - Hendaye Le centre s'appelait HAICABIA. On dormait sous des grandes tentes bleues en lits superposés. On avait un super mono, Fifi. On est parti en camping / canoe pour descendre une rivière à la frontière espagnole : la bidassoa. Super souvenir : des mecs (biensur!) avaient défaits nos piquets de tentes en pleine nuit et tout c'était écroulé sur nous. Grosse frayeur en plein sommeil.