Un premier passage de 73 à 79 à la DAEC. Ensuite de 79 à 82 au CETIMA. Une rencontre avec PB, et GC. Merci à eux deux. Merci Pierre de m'avoir aidé à prendre mon envol vers une grande entreprise.

Dur dur, les débuts, on croit qu'ailleurs la mer est plus bleue, mais c'est pas toujours le cas.

J'ai eue beaucoup de chance de faire un métier qui me plaisait avec énormément de contact, j'étais autonome et cela n'a pas de prix. J'ai fait je crois beaucoup d'heureux, endetté certes mais propriétaire à l'heure actuelle

Roissy en brie

A mon avis, je fais maintenant le plus beau métier, mamy. J'ai pris ce congé pour pouvoir garder mon petit bout "Kim" le mercredi, un pur bonheur. Il me comble de bonheur et là c'est vraiment bon pour le moral. Il faut être à 200% car maintenant il ne marche pas mais court comme un petit lapin