Club Méditerranée - VITTEL G.O tir à l'arc et fitness le Chef de village voulait que je reste faire la saison là,mais je n'aimais pas l'ambiance trop "prou-prout" à mon goût!

Club Méditerranée - CHAMONIX MONT BLANC G.O :Monitrice de Tir à l'arc,prof de gym et danseuse! De grands moments passés en répèt'avec notre "Momo" et une super rencontre avec Fred ,mon ami régisseur lumière,dont j'ai perdu la trace malheureusement!

Club Méditerranée - LA PLAGNE Invitée par la célèbre et génialissime Arlette Gilles! J'étais sensée être en vacances mais c'était plus fort que moi je suis montée sur scène avec l'équipe d'Arlette!ça m'a trop donné envie de repartir en saison mais le destin en a décidé autrement....

1993 à 1996 Club De Squash (Gymnastique) - Prof de fitness (Autre) - Coulommiers Ah!le squash que de souvenirs dans ce lieu où j'ai tant transpiré! C'est l'endroit qui a vu naître et s'épanouir mon histoire d'amour avec mon beau squasheur et futur mari! Mon regret c'est la tournure qu'on pris les évènements à la fin du Templier et malheureusement on est parti en laissant tous nos amis derrière nous....pas facile...

Club Moving - Responsable des profs (Autre) - Montpellier Ma plus belle année de Fitness! J'ai été une des 1ères prof de fitness de France à donner des cours de BODY-PUMP et j'ensuis fière! Mon équipe de profs était TOP! Merci encore à Mimi,Raîssa et Bruno pour la"patate" qu'ils avaient en cours et en soirées!

MFR VALOGNES - Formatrice anglais et français (Autre) - Valognes J'ai adoré enseigner à ces jeunes en difficulté! Ils me l'ont bien rendu !A mon départ ils se sont tous mis en file indienne pour me faire la bise (il y en avait quand même une trentaine!!!)