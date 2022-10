Hesdin

Je me souviens de soeur Camille , de Madame Salomé, de Monsieur Le Directeur de cette époque Monsieur Beinz et de Madame et Monsieur Candeille . A l'époque le jeudi était le jour de repos de la semaine . Je fais le bonjour à ceux qui ont fréquenté cette école à cette époque .