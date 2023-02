Oisseau

Numéro 4 de valeur surtout dans le vestiaire, avant et après le match. Toujours prêt à mettre un bon taquet à l'avant-centre d'en face. Et puis cerise sur le gâteau, des nouveaux amis à tous les matchs ou presque. Merci à mes coéquipiers de m'avoir supporté et de m'avoir fait passer autant de beaux dimanches après-midi.