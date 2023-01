Michel RECKLIES

FREE - Coordinateur déploiement exploitation et maintenance / Responsable Secteur Régional / N3 (Technique)

Paris

Affecté au département 12 (mais également au 34 et 30 avant 2020) Missions : Gestion et extensions DSLAM/FTTH/GSM Gestion des NRA/Site GSM/FTTH (ouverture de nouveaux sites, câblages/saturation, rétablissement des clients...) Diagnostiquer, analyser les pannes réseaux et au besoin intervenir ; Assurer la maintenance des équipements...