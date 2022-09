Michele DELMER

Creche Du Roule - Auxiliaire de puericulture (Autre)

Neuilly sur seine

c est le debut de ma professions et j ai eu beaucoup a decouvrir ,a m enrichir.Grace a la puericultrice et a l educateur j ai pu evoluer dans ma professions.j ai pu savoir observer et faire des remise en questions par les reunions,dse interrogations que nous faisions en equipe et aupres de pedopsychiatres(elles ont ete un apport et 1 soutient considerable pour l evolution de ma profession