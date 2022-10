Claye souilly

demi centre, mon 1er entraineur était jean louis FINA qui ma donner cette passion! merci, et mes plus belle année était avec pascal rémy et un autre jean louis qui était très grand et avait une austin mini !! les filles de l'équipe était super et jaimerais les retrouvé! j ai dejà pris contact avec katia et lydia ou sont les autres ??? a bientot !il y avait sabine,carole et qui encore ?