ECOLE ROMAIN ROLLAND - Enseignant

La courneuve

En 1969 J'étais en classe de fin d'étude "filles" et m'appelais Melle Velay, de 1970 à 1977 j'ai eu les classes de fin d'étude puis CP et la direction en remplacement de Mme Germaine Etienne et portais le nom de Mme Verlaguet. De 1978 à 1985, j'ai eu des classes différentes CE1, CM1, CM2 et portais mon nom actuel: Mme Faure.