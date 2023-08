Nicole LOISON

Seignosse

Mon premier départ en colonie de vacances !!! Quel évènement et quel dépaysement! Que de bonheurs aussi avec les "veillées "quotidiennes et les soirées chants autour d'un feu de camp..Excellents souvenirs d'Eliane Torr (je crois..)de Peyrorade qui avait répondu à ma correspondance ..Et sa soeur (Huguette ?).Délicieux séjour avec une photo que je mettrai qd j'y remettrai la main dessus ..