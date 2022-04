Pierrette LHOUMEAU

J'aimerai savoir ce que sont devenus mes camarades de l'école de musique. Et si certains d'entre eux n'ont pas des photos de la fête de la musique ou autres car je n'en ai pas. J'ai acheté le livre de Saint -Savinien et j'en ai vu une dessus. C'est celle des bergers et bergères, certains vont se reconnaitre. Merci à eux.........

Rochefort

Oh!Les filles 1è et 2è IH? Perdu de vue. pas de photo. "Docteur" connaissez -vous, un message..Merci les filles idem pour les profs. Prof de dessin Bernard avait 25 ans en 72. Je chantais toujours et ma table était contre votre bureau, vous m'aviez fait la bise en adieu..Sylvie Torrent j'aimais vos cours et les autres.. Bises à toutes et à tous.....