Thomas FLETCHER

Élaboration d'infrastructures réseau et fibre Optique . Installations de câbles anti-incendies. Mise en place de réseaux filaires pour l'Université Paul Sabatier. Installation de baies Informatiques.

FAST INFORMATIQUE - Technicien Onsite Aujourd'hui (Informatique)

Blagnac

Déploiement d'Ordinateurs et Installations. Support Informatique Pour AIRBUS pendant 4 ans. Support AOLS, OFFICE & INSTALLATIONS SOFTS , puis changement de poste pour GOODRICH AEROSPACE EUROPE . Administration SAP, support Informatique et Technicien sur site. Gestion du Stock Informatique et entretien.