Virginie VITTER

Théâtre Ecolemusique Cnr Fasiladom Desevedavy - Pianiste, prof piano/éveil/solfège,direction artis (Profession libérale)

Nantes

Je suis à la fois : Accompagnatrice ,responsable de projets musicaux ,professeur de piano, d'éveil musical, et de formation musicale. Officie dans les structures, comme Fasiladom, Acadomia, Kelprof Allegro musique, Lauréat. Egalement au Théâtre et en Ecole de musique, et en partenariat avec le magasin maison-mère Desevedavy. 50 élèves inscrits du Lundi au Dimanche, et jours fériés.