Yannick GROS

Descours & Cabaux - Pupitreur (Informatique) - Lyon Mon premier boulot, (appart, autonomie, moto : quel pied croyais_je alors) ça s'oublie pas et j'en garde que de bons souvenirs forcément !

Caisse Des Dépôts Et Consignations - Cableur réseau (Informatique) - ARCUEIL une expérience Parisienne qui était concluante et prometteuse professionnellement mais j'en dirais pas autant de PARIS : tonitruante et enroleuse, trop dangereux pour moi et pas assez d'air (ni d'argent) ! bye bye Paris

Dcs Assistance - Prestataire d'exploitation (Informatique) - Lyon pratique l'intérim amélioré ... étrangement c'est a la fois l'époque ou je me suis le plus amusé dans la vie (et donc travaillé quand je le voulais) et celle où j'ai le plus appris professionnellement

Institut Mérieux (Avantis) - Préparateur puis responsable réseau (Informatique) - Lyon je crois que c'est là que ma vie professionnelle a commencé pour de bon : un grand merci a Mr EMERARD qui a su me risquer, me faire triompher et me libérer pour mon plus grand bien !

EDS GFI - Chef d'exploitation, ingénieur réseau (Informatique) - Lyon le buzziness a l'américaine !!! l'arnaque totale pour celui qui n'a pas l'âme d'un citron maléable mais hyper instructif pour comprendre la vie sur terre au XXI siècle ! pas merci et adieu donc

TECHNOMAN INGENIERIE - Consultant VDI, enfin autonome ... (Autre) - Dijon Autonome c'est beaucoup dire ... disons même que je me suis un peu fait enflé sur ce coup là ... mais bon, j'y ai un peu gagné ma liberté alors : merci dominique !

Educ-tic Ingénierie - C'est MA boite d'ingénierie VDI, enfin libre (Direction générale) - Lyon mouais ... pas si simple en fait d'entreprendre de nos jours ! mais depuis je suis rassuré aussi ... je m'en sortirais toujours !!!