Jean-Claude PINAUD

Bergerac

longue carrière de patineur couronnée d'un record de France (1000 m) en 70, 4 titres de champion du sud ouest (ex guyenne) et 1 podium (2ème) en championnat de France en 76, ainsi que plusieurs victoires en courses amicales (foire aux huitres à Gujan, Bergerac, Pessac, etc...)