Jean Laurent ROYER

Malakoff

(CONTRAT EN ALTERNANCE NIVEAU III) o ARCHITECTURES • Interne et externe d’un PC. o SYSTEMES ET RESEAUX • Dos, Windows 9x, Windows NT, Workgroups, Novell 3.12 et 4.10, Unix, Twin server, TCP/IP, IPX/SPX, NETBUI, NETBIOS. o PROGRAMMATION • Visual Basic, C sous Dos, C++, C sous Windows NT, C sous Unix, WinDev, Power Builder, Delphi, HTML, Java ++ o BASES DE DONNEES • SQL, SGBD: Access, Oracl