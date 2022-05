Management : coordination du service (3 personnes) et gestion administrative, gestion du budget et des plannings, pilotage des projets, Conception/Rédaction : Réalisation des supports et éditions municipales, affiches, programmes, flyers, gestion créative/fabrication Relations publiques : Relations Presse, gestion des campagnes publicitaires grand public

Tout-atout - Chef de publicité (Marketing)

Roubaix

Prise de brief, préconisation et réalisation de campagnes marketing direct Print et Web (prospection/fidélisation, promotion), benchmarking, suivi et contrôle de la réalisation des campagnes de la conception à la gravure, collaboration avec les équipes créatives, gestion de la chaîne graphique et prestataires extérieurs, relation avec le client, gestion des budgets et des plannings