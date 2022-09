Laurent HOULBERT

Sens

2nde TSA/Prod : erkkk.... 1ère L : sympa mais dur dur (ducoup : redoublement) 1ère STT / TsTT : les 2 plus belles années de ma scolarité. rigolade continu, persecution de prof et d'eleves c'etait terrible... et on a quand meme eu notre bac !!!... Mme G et Melle M se souviennent encore certainement de nous !!!! Clo, A2,Max,Yaelle,Lydia, et tout les autres, dommage kon ait perdu contact...