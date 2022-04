SAFARI CHAULNES - Surfilleuse piqueuse (Production)

Chaulnes

Je surfillais en 3 fils le tour des différentes piéces des vêtements. Et l'assemblage-surfillage en 5 fils des côtés de différentes sorte de vêtements( jupes,pantalons, robes... ect. ou des fonds de poches. Je faisais aussi des boutonnières et la poses des boutons, du repassage, à la coupe et à la finition pour éplucher, vérifier, étiqueter et metre sous housse.