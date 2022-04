Manu REDONDO

Radio Bully - Animateur radio.. et gros déconneur a l'antenne.. (Technique) - Bully les mines Animateur et déconneur.. et un peu "décoinceur" de mentalités sur cete antenne associative, avec mon poto "Dolby" alias Thomas dans "Vive La Radio" .. de tres tres bons souvenirs, et de bonnes émissions .. "Tonton Vinyl" a l'époque.. c'était mon surnom..

Radio R.ma. (Mazingarbe) - Animateur radio .. en duo ..puis trio.. (Technique) - Mazingarbe "Vive la radio" ...La suite des aventures radiophoniques avec Thomas (alias "Dolby"..) et rejoint quelque temps plus tard par Christophe et Laurent.. pour de bons délires et des moments radio inoubliables (surtout la spéciale Doors!!! )

Radio Studio 1 - Technicien animateur (Technique) - Bitche Militaire du rang à l'époque au 4ème RC, tous les jeudis ,animateur, technicien, et bidouilleur de pubs et fausses pubs .. "Tonton Vinyl" a l'antenne avec "Vive La radio" Des gros délires, des rencontres inoubliables, des émissions qui me resteront marquées.. et des direct avec des animateurs-invités qui se lachaient.. Bref on se marrait quoi .. surtout avec les Naufragés de l'Espace" !

Lpf "les Produc'sons Françaises" - Technicien monteur (Technique) - Sailly labourse Chargé du montage et du mixage des enregistrements finaux pour les radios locales(Pubs, jingles, annonces...)

SLS SONORISATION ECLAIRAGE - Technicien (Technique) - Angres Chargé de la maintenance de la préparation et de la mise en oeuvre du matériel de sonorisation et d'éclairage..et aussi de la bonne ambiance, des mixs , de la promo en radio..et des petits bisous dans le cou a ses demoiselles ..

Le Moon Light Lens - Cadre technique (Technique) - Lens Disc Jockey, animateur, technicien de maintenance, chargé de communication, programmatuer, chargé relations clientèle... et bouche trou pour ces dames et demoiselles (surtout) à ses heures perdues ... et ça ne déplaisait pas non plus a ces jolies !!! hihi ...

RADIO TRANSAT FM - Co-Animateur de deux émissions.. (Technique) - Outreau Les emssions seront bientot ecoutables en ligne sur wat.tv/DjCubi playlist "les années Transat Fm"

Guitel - Roolgom - Technicien maintenance et production (Technique) - Saint laurent blangy Opérateur et chargé de maintenance sur un proto CN ( "MARAN" .. bricolée, bidouillée et torturée par mes soins.. )

Soupideale - Technicien maintenance et production (Technique) - Feuchy Chargé de maintenance sur proto de machine à extrusion (Une SIDEL pour les connaisseurs.. une bonne vieille DSL3 modifiée .. )