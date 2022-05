Marie FOGLIAZZA

Epinal

une association incroyable elle existe depuis plus de 100 ans et existe dans la france entiere et dan snombreux pays a travers le monde. Cette association préserve des lieux de passage et offres des gîtes aux randonneurs et autres amoureux de la nature. L'unité d'Epinal entretien 2sites celui du camping de Bouzey (près du lac) et celui de la Schlucht entre vosges et alsace.