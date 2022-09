Pascal BERGERAULT

Paris

- Stage long (un an) partagé entre le CIEP de Sèvres et le Ministère des Affaires Etrangères de Paris pour la formation des attachés linguistiques près les ambassades et des directeurs d'Alliances françaises et d'instituts et centres culturels à l'étranger. - Diverses missions culturelles dans les établissements français à l'étranger entre 1975 et 1993.