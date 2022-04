Serguei JIRNOV

Moscou

La télévision centrale de l’URSS (15 républiques, 260 Mln d’habitants) et la télévision fédérale de la Russie (145 Mln h’habitants). Producteur et Chef de projet télévisuel « France économie & coopération » sous le haut patronage du MEAE et l'Ambassade de France à Moscou - promotion des entreprises françaises, de la technologie et de l’économie de la France en Russie.