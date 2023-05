Mes meilleurs souvenirs vont à 3 Professeurs, respectivement MM.BENSAID, ALLEGRINI et SAINT BONNET, enseignant respectivement les Maths, le Français et la Physique-Chimie. Lorsque je repense à ce petit collège de banlieue sans histoire, à ces 3 professeurs susnommés, beaucoup de souvenirs remontent en moi, dans un climat très positif !

Villeneuve le roi

j'étais élève d'une section Littéraire où j'ai rencontré notamment 2 excellents Professeurs de Lettres, si j'ai bonne mémoire Mme GUILLOT et M.BERTRAND. J'ai oublié de citer et c'est impardonnable de ma part, un professeur d'EPS, champion cycliste sur piste et médaillé international, Gérard QUINTYN, devenu entraineur national et DTN de sa discipline avec le grandissime Daniel MORELON