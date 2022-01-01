Election législatives 2022

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Parcours

Parcours scolaire

Parcours militaire

  • 152e R.i.

     -  Colmar

    SOLDAT TIREUR à LRAC 2 EME CLASSE

    1993 - 1994

Parcours club

Parcours de vacances

Parcours entreprise

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Frederic LEMAHIEU

  • Vit à :

    MERVILLE, France

  • Né le :

    20 févr. 1974 (48 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    B'JOUR à TOUS LA NOSTALGIE MA POUSSER à SAVOIR DE OU JE VENAIS TANT DE PERSONNE ET DE REGARD CROISER DURANT MES ANNEES SCOLAIRE ET PUIS UN JOUR PLUS RIEN JUSQU'A INTERNET FUT LA REVOLUTION FAIT QUE VIRTUELLEMENT NS POUVONS PEUT ETRE RETROUVEZ UN MOMENT DU PASSER EXERCER AVEC UN DE NOS COLLEGUE DE CLASSE POUR MOI AUJOURD' HUI J'EXERCE LA PROFESSION D AGENT DE MAINTENANCE DANS LE BATIMENT PUBLIC J AI ETAIT MARIE JAI EU DEUX ENFANTS AVEC MA PREMIERE FEMME JETAIT PROPRIETAIRE D UNE MAISON SUR LOOS 7 ANS DE VIE MARITALE ET PUIS FINIS PLANTER SUR MA FEMME COMBAT AVEC LES TRIBUNAUX POUR GARDE DE MES 2 ENFANTS AUJOURD HUI JAI MES DEUX ENFANTS JAI UNE FEMME SUPERBE PLUS JEUNE PLUS BELLE QUI ME REND VRAIMENT HEUREUX ET SUIS PROPRIETAIRE D UN CYBER CAFE à HABITATION SUR MERVILLE 59 LES MAISON Y SONT MOINS CHER QUE SUR LILLE ET JAI AVEC 3 ENFANTS ET BIENTOT 1 NOUVELLE NAISSANCE CE QUI FERA 4 JEXERCE LE METIER D AMBULANCIER VOILA à bientôt j'espere ....

  • Profession :

    AMBULANCIER

  • Situation familiale :

    fiancé(e)

  • Enfants :

    6

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Instruments de musique

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Fan de

    Voitures

    Animaux

    Voyages