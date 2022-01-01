RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Merville
Frederic LEMAHIEU est sur Copains d'avant. Pour le contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.
Parcours
Parcours scolaire
-
LAMARTINE- Lomme
CP1978 - 1980
-
ECOLE LEON BLUM- Lomme
CE1/CE2/CM11981 - 1985
-
ECOLE SACRE COEUR- Lomme
CM1/CM21986 - 1988
-
Collège Jean Zay- Lomme
6EME3 /5EME41988 - 1990
-
GRETA- Lille
AGENT DE MAINTENANCE1991 - 1992
Parcours militaire
-
152e R.i.- Colmar
SOLDAT TIREUR à LRAC 2 EME CLASSE1993 - 1994
Parcours club
-
OSML KARATE- Lomme
CEINTURE NOIRE 3EME DAN1996 - 2001
Parcours de vacances
-
Vacances à Monaco- Monaco 1998 - 1998
Parcours entreprise
-
AMBULANCE ARMENTIERS LYS - AMBULANCIER (Autre)- Armentieres 2000 - maintenant
A propos
Général
-
Prénom Nom :Frederic LEMAHIEU
-
Vit à :
MERVILLE, France
-
Né le :
20 févr. 1974 (48 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
B'JOUR à TOUS LA NOSTALGIE MA POUSSER à SAVOIR DE OU JE VENAIS TANT DE PERSONNE ET DE REGARD CROISER DURANT MES ANNEES SCOLAIRE ET PUIS UN JOUR PLUS RIEN JUSQU'A INTERNET FUT LA REVOLUTION FAIT QUE VIRTUELLEMENT NS POUVONS PEUT ETRE RETROUVEZ UN MOMENT DU PASSER EXERCER AVEC UN DE NOS COLLEGUE DE CLASSE POUR MOI AUJOURD' HUI J'EXERCE LA PROFESSION D AGENT DE MAINTENANCE DANS LE BATIMENT PUBLIC J AI ETAIT MARIE JAI EU DEUX ENFANTS AVEC MA PREMIERE FEMME JETAIT PROPRIETAIRE D UNE MAISON SUR LOOS 7 ANS DE VIE MARITALE ET PUIS FINIS PLANTER SUR MA FEMME COMBAT AVEC LES TRIBUNAUX POUR GARDE DE MES 2 ENFANTS AUJOURD HUI JAI MES DEUX ENFANTS JAI UNE FEMME SUPERBE PLUS JEUNE PLUS BELLE QUI ME REND VRAIMENT HEUREUX ET SUIS PROPRIETAIRE D UN CYBER CAFE à HABITATION SUR MERVILLE 59 LES MAISON Y SONT MOINS CHER QUE SUR LILLE ET JAI AVEC 3 ENFANTS ET BIENTOT 1 NOUVELLE NAISSANCE CE QUI FERA 4 JEXERCE LE METIER D AMBULANCIER VOILA à bientôt j'espere ....
Profession :
AMBULANCIER
Situation familiale :
fiancé(e)
Enfants :
6